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КПЛ
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"Астана" устроила голевую феерию и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ

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"Астана" устроила голевую феерию и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ ©ФК "Астана"

В столице завершился матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местной "Астаной" и кокшетауским "Окжетпесом" (5:2), передают Vesti.kz.

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В столице завершился матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местной "Астаной" и кокшетауским "Окжетпесом" (5:2), передают Vesti.kz.

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Гости начали бодро - уже на 7-й минуте сербский нападающий Страхиня Йованович открыл счет. А на 26-й еще один легионер из Сербии Никола Цуцкич удвоил преимущество "Окжетпеса".

Однако "Астана" быстро перехватила инициативу. Уже на 29-й минуте Усман Камара отквитал один мяч с передачи хорвата Марина Томасова. Спустя четыре минуты Назми Грипши сравнял счет - и снова ассистировал Томасов. А уже на 37-й минуте сам Томасов реализовал пенальти и вывел "Астану" вперед - 3:2 к перерыву.

Во втором тайме хозяева добили соперника. На 57-й минуте белорус Макс Эбонг сделал счет 4:2 после очередного паса Томасова, оформившего хет-трик из ассистов. А финальную точку поставил Станислав Басманов на 86-й минуте - 5:2.


Таким образом, подопечные Григория Бабаяна набирают 30 очков и выходят на первое место в таблице, обгоняя алматинский "Кайрат" (27 очков). "Окжетпес", в свою очередь, с 20-ю баллами остается на 5-й строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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