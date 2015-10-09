Ранний гол не помог "Тоболу" справиться с аутсайдером КПЛ

В Кызылорде состоялся матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Кайсар" принимал гостей из Костаная - "Тобол", передает Vesti.kz.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте: защитник костанайцев Марко Вукчевич поразил ворота хозяев и вывел "Тобол" вперед.

Однако уже к концу первого тайма кызылординцы сумели восстановить равновесие. На 38-й минуте отличился нападающий Дидар Жалмукан, сравняв счет - 1:1.

Во втором тайме команды обменивались атаками, но изменить результат так и не удалось. В итоге матч завершился ничьей, и оба клуба пополнили свои копилки одним очком.

Перед игрой "Кайсар" занимал 11-е место и находился в опасной близости от зоны вылета - всего в одном очке от 13-й строчки. Но благодаря добытому баллу команда поднялась сразу на девятое место, набрав 12 очков.

"Тобол", в свою очередь, вышел на матч в статусе фаворита, но остался на четвертом месте с 24 очками.

Ранее два гола решили судьбу матча "Ордабасы" - "Елимай" в КПЛ. А столичная "Астана" устроила голевую феерию и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ.