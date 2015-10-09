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КПЛ
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Ранний гол не помог "Тоболу" справиться с аутсайдером КПЛ

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Ранний гол не помог "Тоболу" справиться с аутсайдером КПЛ ©ФК "Кайсар"

В Кызылорде состоялся матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Кайсар" принимал гостей из Костаная - "Тобол", передает Vesti.kz.

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В Кызылорде состоялся матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Кайсар" принимал гостей из Костаная - "Тобол", передает Vesti.kz.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте: защитник костанайцев Марко Вукчевич поразил ворота хозяев и вывел "Тобол" вперед.

Однако уже к концу первого тайма кызылординцы сумели восстановить равновесие. На 38-й минуте отличился нападающий Дидар Жалмукан, сравняв счет - 1:1.

Во втором тайме команды обменивались атаками, но изменить результат так и не удалось. В итоге матч завершился ничьей, и оба клуба пополнили свои копилки одним очком.

Перед игрой "Кайсар" занимал 11-е место и находился в опасной близости от зоны вылета - всего в одном очке от 13-й строчки. Но благодаря добытому баллу команда поднялась сразу на девятое место, набрав 12 очков.

"Тобол", в свою очередь, вышел на матч в статусе фаворита, но остался на четвертом месте с 24 очками.


Ранее два гола решили судьбу матча "Ордабасы" - "Елимай" в КПЛ. А столичная "Астана" устроила голевую феерию и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск   •   Тур 9, мужчины
17 июня 17:00   •   не начат
Елимай-М
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