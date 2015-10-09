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КПЛ
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Два гола решили судьбу матча "Ордабасы" - "Елимай" в КПЛ

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Два гола решили судьбу матча "Ордабасы" - "Елимай" в КПЛ ©ФК "Ордабасы"

В Шымкенте завершился матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Ордабасы" принимал "Елимай" из Семея, передают Vesti.kz.

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В Шымкенте завершился матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Ордабасы" принимал "Елимай" из Семея, передают Vesti.kz.

Гости вышли вперед под занавес первого тайма - на 39-й минуте уругвайский защитник Кевин Ролон открыл счет после передачи нападающего из Того Фессу Плакка.

Хозяевам удалось отыграться лишь во втором тайме: на 85-й минуте полузащитник Муроджон Халматов восстановил равновесие, установив окончательный счет матча - 1:1.

По итогам встречи "Елимай" остается на шестом месте турнирной таблицы с 18 очками, а "Ордабасы" вплотную приблизился к семейчанам, расположившись на седьмой строчке с 16 баллами.


Ранее "Астана" устроила голевую феерию и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ. 
 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 9, женщины
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