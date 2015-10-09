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КПЛ
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Клубы КПЛ захотели переманить Айбола Абикена

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Клубы КПЛ захотели переманить Айбола Абикена ©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен близок к уходу из "Кайсара" в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен близок к уходу из "Кайсара" в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

29-летний опорный полузащитник получил несколько выгодных предложений от других команд КПЛ.

Перед началом сезона руководство "волков" пообещало различные бонусы лидерам команды, однако выплаты до текущего времени так и не были произведены.

Ожидается, что в летнее трансферное окно Абикен покинет "Кайсар", как и ряд других ведущих футболистов.

В нынешнем сезоне КПЛ уроженец Алматы сыграл 13 матчей и забил один гол. До "Кайсара" он защищал цвета "Кайрата", "Аксу" и "Ордабасы".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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