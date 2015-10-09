Клубы КПЛ захотели переманить Айбола Абикена

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен близок к уходу из "Кайсара" в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

29-летний опорный полузащитник получил несколько выгодных предложений от других команд КПЛ.

Перед началом сезона руководство "волков" пообещало различные бонусы лидерам команды, однако выплаты до текущего времени так и не были произведены.

Ожидается, что в летнее трансферное окно Абикен покинет "Кайсар", как и ряд других ведущих футболистов.

В нынешнем сезоне КПЛ уроженец Алматы сыграл 13 матчей и забил один гол. До "Кайсара" он защищал цвета "Кайрата", "Аксу" и "Ордабасы".