Что Винисиус сказал Мбаппе об Алонсо после первой тренировки в "Реале"

Мадридский "Реал" прибыл во Флориду, где начал подготовку к клубному чемпионату мира, передают Vesti.kz.

На первую тренировку вышел полный состав команды, включая Винисиуса Жуниора, Арду Гюлера, Андрея Лунина и Килиана Мбаппе. Для многих игроков это стало первым опытом работы с новым главным тренером Хаби Алонсо.

Винисиус поделился впечатлением от нового тренера

Согласно данным Defensa Central, Винисиус остался под впечатлением от первого тренировочного занятия под руководством Алонсо. В неформальной беседе с Мбаппе он отметил, что тренер активно участвует в процессе, требует полной отдачи в каждой игровой ситуации и внимательно следит за деталями. Также подчеркивается, что Алонсо старается привить высокий рабочий ритм и дисциплину с первых дней.

Подготовка к матчам и осторожность из-за полей

Дебют "Реала" на турнире состоится 18 июня против "Аль-Хиляля". В дальнейшем команда сыграет с мексиканской "Пачукой" и австрийским "Зальцбургом". В клубе уделяют внимание не только подготовке, но и вопросам физической безопасности: команда избегает тренировок на матчевых стадионах, чтобы снизить риск травм. Это связано с тем, что большинство арен в США приспособлены для американского футбола, а не для "классического" футбольного покрытия.