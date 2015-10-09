Топ-клуб решил сорвать планы "Реала" по трансферу 18-летнего вундеркинда

Лондонский "Арсенал" сохраняет уверенность и оптимизм в вопросе продления контракта с одним из самых перспективных игроков своей академии - 18-летним английским защитником Майлзом Льюисом-Скелли, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о новом соглашении с футболистом уже находятся на продвинутой стадии. Руководство "канониров" абсолютно не обеспокоено недавними слухами о заинтересованности со стороны других топ-клубов, включая мадридский "Реал".

Напомним, ранее сообщалось о планах наставника "сливочных" Хаби Алонсо укрепить линию обороны за счет молодого англичанина, который считается одним из лучших юных защитников Европы.

В минувшем сезоне Льюис-Скелли провел 42 матча за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 45 миллионов евро.

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