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Хаби Алонсо нашел новую звезду для "Реала" на клубном ЧМ

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Хаби Алонсо нашел новую звезду для "Реала" на клубном ЧМ ©instagram.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо продолжает не только готовить команду к дебюту на клубном чемпионате мира, но и оценивает потенциальные усиления состава, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо продолжает не только готовить команду к дебюту на клубном чемпионате мира, но и оценивает потенциальные усиления состава, передают Vesti.kz.

Команда базируется во Флориде, а первый матч c "Аль-Хилялем" пройдет 18 июня на стадионе "Хард Рок" в Майами.

Фабиан Руис впечатлил тренера "Реала"

Особое внимание тренерский штаб "сливочных" уделил матчу между ПСЖ и мадридским "Атлетико". По информации Defensa Central, Алонсо был восхищен игрой полузащитника Фабиана Руиса и уже поделился внутри клуба желанием видеть его в "Реале". Однако сам тренер осознает, насколько сложно выкупить игрока у парижского клуба.

Разгром и удаление: ПСЖ уничтожил "Атлетико" в первом туре КЧМ


"Вытянуть кого-то из ПСЖ - непросто"

Наставник ПСЖ Луис Энрике, комментируя интерес к своим игрокам, отметил:

"Это нормально - все хотят наших футболистов. Но вытащить кого-то из ПСЖ - задача не из легких".

Несмотря на это, в "Реале" продолжают следить за выступлениями некоторых игроков на КЧМ и прорабатывать трансферные варианты на будущее.

Фабиан Руис защищает цвета ПСЖ с 2022 года. Также он играл за "Наполи", "Эльче" и "Бетис".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00   •   не начат
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