Разгром и удаление: ПСЖ уничтожил "Атлетико" в первом туре КЧМ

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Атлетико" в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Роуз Боул" в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 4:0. Голы забили Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1-я), Сенни Маюлу (87-я) и Ли Кан Ин (90+7, с пенальти).

Мадридский клуб завершал матч в меньшинстве - на 78-й минуте был удален Клеман Лангле.

Стоит отметить, что ПСЖ выложился на полную, тогда как "матрасники" выглядели так, будто проводят спарринг в межсезонье - отсюда и столь убедительный результат в пользу парижан.

20 июня сыграют "Сиэтл Саундерс" - "Атлетико" и ПСЖ - "Ботафого".