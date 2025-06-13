"Барселона" попросилась на клубный чемпионат мира 2025: в ФИФА дали ответ

Каталонская "Барселона" попыталась в последний момент попасть в состав участников клубного чемпионата мира 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.

По информации Marca, испанский гранд сразу же вышел на связь с организаторами турнира - Международной федерацией футбола (ФИФА) - после того, как мексиканский "Леон" был исключен из числа участников.

Причина - нарушение регламента: и "Леон", и "Пачука" находятся под управлением одного владельца, что запрещено правилами ФИФА. На вакантное место тут же появился неожиданный претендент - "Барселона".

Руководство "сине-гранатовых" выразило готовность заменить "Леон" и выступить в США, но ФИФА была непреклонна: слот должен остаться в распоряжении КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

В итоге, путевку на турнир разыграли "Лос-Анджелес" и "Америка" - победу в дополнительное время одержал американский клуб.

А "Барселона" получила четкий отказ. Дело в том, что в правилах указан лимит на два клуба из одной страны. От Испании на клубном ЧМ-2025 играют мадридские "Реал" и "Атлетико" - причем "матрасники" обошли каталонцев по рейтингу.

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Напомним, что первый в истории расширенный клубный чемпионат мира уже стартовал и продлится до 14 июля. Турнир принимает США, а за главный трофей поборются 32 клуба со всего света. Призовой фонд - 1 миллиард долларов.

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