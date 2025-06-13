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Клубный чемпионат мира 2025
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"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги и переписала историю КЧМ

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"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги и переписала историю КЧМ ©ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" с уверенной победы начала свое выступление на клубном чемпионате мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" с уверенной победы начала свое выступление на клубном чемпионате мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

В стартовом матче немецкий клуб не оставил шансов новозеландскому "Окленд Сити", победив со счетом 10:0.

По данным thenationalnews.com, этот результат стал одним из крупнейших в истории "Баварии". Хотя в Кубке Германии команда одерживала и более крупные победы, разница в 10 мячей повторяет рекорд клуба в рамках Бундеслиги - в 1971 году мюнхенцы обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 11:1.

Кроме того, победа "Баварии" установила новый рекорд клубного чемпионата мира. Предыдущее достижение принадлежало саудовскому "Аль-Хилялю", который в 2022 году разгромил клуб из ОАЭ "Аль-Джазиру" со счетом 6:1.

Следующий матч "Бавария" проведет с "Бока Хуниорс" 21 июня.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
ВАК Видад
ВАК Видад
(Касабланка)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
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ВАК Видад
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