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Клубный чемпионат мира 2025
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Сколько получит победитель клубного чемпионата мира 2025

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Сколько получит победитель клубного чемпионата мира 2025 ©FIFA

Победитель клубного чемпионата мира по футболу 2025 года может заработать свыше 100 миллионов долларов. Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс‑службу Международной федерации футбола (ФИФА).

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Победитель клубного чемпионата мира по футболу 2025 года может заработать свыше 100 миллионов долларов. Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс‑службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет в США с 15 июня по 14 июля, впервые в нем примут участие 32 команды.

Модель распределения призовых на КЧМ-2025 включает в себя общий призовой фонд - 1 миллиард долларов, в том числе 475 миллионов за спортивные достижения и 525 миллионов за участие. Объем выплат зависит от конфедерации, которую представляет команда.

Призовые за участие на клубном ЧМ - 2025

  • Европа - от 12,81 до 38,19 миллиона долларов;
  • Южная Америка - 15,21 миллиона долларов;
  • Северная и Центральная Америка - 9,55 миллиона долларов;
  • Азия - 9,55 миллиона долларов;
  • Африка - 9,55 миллиона долларов;
  • Океания - 3,58 миллиона долларов.

Сумма призовых у клубов из Европы зависит от спортивных и коммерческих критериев. Чем выше статус клуба и привлекательность для рекламодателей, тем, соответственно, больше денег.

Призовые за результаты на КЧМ - 2025

Каждый европейский клуб гарантированно заработает от 12,81 до 38,19 миллиона долларов в зависимости от спортивных и коммерческих критериев. Каждая команда Южной Америки гарантированно получит 15,21 миллиона долларов, Северной и Центральной Америки - 9,55 миллиона долларов, Африки - 9,55 миллиона долларов, Океании - 3,58 миллиона долларов.

  • Групповой этап - 2 миллиона долларов за победу и 1 миллион за ничью;
  • Выход в 1/8 финала - 7,5 миллиона долларов;
  • Выход в четвертьфинал - 13,125 миллиона долларов;
  • Выход в полуфинал - 21 миллион долларов;
  • Выход в финал - 30 миллионов долларов;
  • Победа в турнире - 40 миллионов долларов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что победитель КЧМ-2025 в сумме сможет заработать до 125 миллионов долларов. На такие деньги клуб сможет рассчитывать при выполнении следующих условий:

  • это команда из Европы;
  • команда получит максимальную выплату за участие;
  • команда выиграет все три матча на групповом этапе.


Участники клубного чемпионата мира - 2025

УЕФА: "Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид" (оба - Испания), "Челси" и "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Бавария" и "Боруссия Дортмунд" (оба - Германия), "Ювентус" и "Интер" (оба - Италия), "ПСЖ" (Франция), "Порту" и "Бенфика" (оба - Португалия), "РБ Зальцбург" (Австрия);
КОНМЕБОЛ: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого" (все - Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (оба - Аргентина);
КОНКАКАФ: "Монтеррей" и "Пачука" (оба - Мексика), "Сиэтл Саундерс", "Лос-Анджелес" и "Интер Майами" (все - США);
КАФ: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР);
АФК: "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);
ОФК: "Окленд Сити" (Новая Зеландия).


Дата, время и трансляция матчей КЧМ - 2025

Клубный чемпионат мира стартует 15 июня и продлится до 14 июля. В матче открытия сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами".

Прямые трансляции всех матчей КЧМ-2025 в Казахстане будут вести телеканалы Qazaqstan и Qazsport. 

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
15 июня 05:00   •   не начат
Аль-Ахли
Аль-Ахли
(Каир)
- : -
Интер Майами
Интер Майами
Кто победит в основное время?
Аль-Ахли
Ничья
Интер Майами
Проголосовало 84 человек

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