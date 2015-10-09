18-летний талант кинул "Реал" и втайне перешел в новый клуб

Футбольный клуб "Реал" был неприятно удивлен новостью о переходе камерунского нападающего Кристиана Кофане, принадлежащего "Альбасете", в леверкузенский "Байер", передают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, игрок уже прошел медицинское обследование для нового клуба, причем сделал это без предварительного уведомления своего текущего работодателя.

"Альбасете" не знал о переходе

Сделка стала полной неожиданностью для "Альбасете", что подтвердил вице-президент клуба Виктор Варела. Он заявил, что переход был оформлен через активацию выкупной клаусулы, и клуб не был проинформирован заранее.

"Если это действительно произошло, то это выглядит как неуважение. Конечно, клуб имеет право заплатить выкуп и забрать игрока, но ситуация оставляет неприятный осадок", - отметил Варела.

Переход Кофане стал упущенной возможностью и для резервной команды "Реала" - "Кастильи". Главный тренер дубля Альваро Арбелоа хотел видеть 18-летнего футболиста в своей команде и рассчитывал развивать его с прицелом на возможный дебют за основной состав "сливочных".

Теперь будущее молодого таланта связано с "Байером", где он продолжит карьеру в чемпионате Германии.