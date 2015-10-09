23-летний талант сорвал трансферный план Деку

Полузащитник "Барселоны" Жерар Мартин отказался покидать клуб, несмотря на конкретные предложения от английских команд. Это решение осложнило работу спортивного директора Деку, который рассчитывал продать игрока и укрепить состав в других позициях, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, интерес к 23-летнему защитнику проявили "Борнмут" и "Вулверхэмптон". Стороны были готовы заплатить около 15 миллионов евро - сумма, которая могла бы пойти на приобретение нового левого защитника. Однако сам Мартин заявил, что не собирается рассматривать предложения, так как хочет закрепиться в основном составе "Барселоны".

План по Гримальдо поставлен на паузу

Руководство "Барсы" рассматривало продажу Мартина как важный шаг к подписанию Алехандро Гримальдо из "Байера". Испанец провел сильный сезон в Бундеслиге под руководством Хаби Алонсо и считается приоритетной целью клуба. Трансфер был практически согласован, но отказ Мартина затормозил весь процесс.

Гримальдо знаком "Барселоне" по времени, проведенному в Ла Масии, и его возвращение воспринималось как стратегическое усиление на левом фланге обороны.

Деку ищет альтернативы

Ситуация с Мартином создает сложности для дальнейшего планирования состава. В распоряжении клуба уже есть Алехандро Бальде, а также перспективный Жофре Торренс, что делает позицию левого защитника перегруженной.

В клубе не исключают повторных переговоров с окружением Мартина, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Тем не менее, игрок остается тверд в своем намерении остаться и побороться за место в команде.