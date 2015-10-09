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23-летний талант сорвал трансферный план Деку

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23-летний талант сорвал трансферный план Деку ©ФК "Барселона"

Полузащитник "Барселоны" Жерар Мартин отказался покидать клуб, несмотря на конкретные предложения от английских команд. Это решение осложнило работу спортивного директора Деку, который рассчитывал продать игрока и укрепить состав в других позициях, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" Жерар Мартин отказался покидать клуб, несмотря на конкретные предложения от английских команд. Это решение осложнило работу спортивного директора Деку, который рассчитывал продать игрока и укрепить состав в других позициях, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, интерес к 23-летнему защитнику проявили "Борнмут" и "Вулверхэмптон". Стороны были готовы заплатить около 15 миллионов евро - сумма, которая могла бы пойти на приобретение нового левого защитника. Однако сам Мартин заявил, что не собирается рассматривать предложения, так как хочет закрепиться в основном составе "Барселоны".

План по Гримальдо поставлен на паузу

Руководство "Барсы" рассматривало продажу Мартина как важный шаг к подписанию Алехандро Гримальдо из "Байера". Испанец провел сильный сезон в Бундеслиге под руководством Хаби Алонсо и считается приоритетной целью клуба. Трансфер был практически согласован, но отказ Мартина затормозил весь процесс.

Гримальдо знаком "Барселоне" по времени, проведенному в Ла Масии, и его возвращение воспринималось как стратегическое усиление на левом фланге обороны.


Деку ищет альтернативы

Ситуация с Мартином создает сложности для дальнейшего планирования состава. В распоряжении клуба уже есть Алехандро Бальде, а также перспективный Жофре Торренс, что делает позицию левого защитника перегруженной.

В клубе не исключают повторных переговоров с окружением Мартина, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Тем не менее, игрок остается тверд в своем намерении остаться и побороться за место в команде.

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