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Месси одобрил трансфер звезды АПЛ в "Барселону"

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Месси одобрил трансфер звезды АПЛ в "Барселону" ©ФК "Интер Майами"

Бывший игрок "Барселоны" аргентинец Лионель Месси одобрил покупку каталонским клубом колумбийского вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

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Бывший игрок "Барселоны" аргентинец Лионель Месси одобрил покупку каталонским клубом колумбийского вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

Как сообщает E-noticies, восьмикратный обладатель "Золотого мяча", несмотря на свое пребывание за океаном, остается символической фигурой для "сине-гранатовых" и продолжает следить за всеми событиями в команде, включая трансферы.

"Барса" готовит топ-трансфер из АПЛ

Испанский гранд намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно, и спортивный директор клуба Деку уже вышел на связь с "Ливерпулем" по поводу потенциального перехода 28-летнего колумбийца. Сам Диас выразил заинтересованность в переезде в Каталонию, что может стать ключевым фактором в успешности переговоров.


Почему Месси выступил за покупку Диаса?

Решение "Барсы" во многом подкреплено мнением Месси, который был впечатлен выступлением Диаса в матче отборочного турнира ЧМ-2026 между Колумбией и Аргентиной (1:1). Тогда нападающий забил эффектный гол в ворота "альбиселесте", чем буквально "поразил" аргентинскую звезду.

В минувшем сезоне Диас провел 59 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

Нико Уильямс или Луис Диас?

После одобрения Месси, именно Луис стал приоритетом для каталонцев, обойдя в списке желаемых новичков такого игрока, как вингера "Атлетико" из Бильбао - испанца Нико Уильямса.

Последний, к слову, является близким другом 17-летнего таланта "сине-гранатовых" Ламина Ямаля. Однако это может стать препятствием для трансфера. Узнайте, почему.

Ранее 23-летний талант сорвал трансферный план Деку. Также стало известно, что "Барселона" попросилась на клубный чемпионат мира 2025: в ФИФА уже дали ответ.

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" определил лучшего игрока сезона

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