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Всплыла причина, по которой "Барса" не спешила с трансфером друга Ямаля

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Всплыла причина, по которой "Барса" не спешила с трансфером друга Ямаля ©Depositphotos/Musiu0

Футбольный клуб "Барселона" начал активную подготовку к сезону-2025/26, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Барселона" начал активную подготовку к сезону-2025/26, передают Vesti.kz.

Первым приобретением каталонцев стал голкипер Жоан Гарсия, однако на этом трансферная кампания не заканчивается. Следующая цель - усиление атаки. Главными кандидатами считаются форвард "Атлетика" Нико Уильямс и звезда "Ливерпуля" Луис Диас.

Как пишет Cadena SER, на прошлой неделе в Барселоне состоялась встреча между агентом Нико Уильямса и спортивным директором "Барсы" Деку. Президент клуба Жоан Лапорта ранее был против трансфера игрока по причинам принципиального характера, связанным с событиями прошлого лета, когда вингер отказался от перехода, однако переговоры все же сдвинулись с мертвой точки.


Кандидат №1 - Луис Диас

Несмотря на активность по Уильямсу, фаворитом в спортивной дирекции остается Луис Диас. Руководство считает, что его опыт будет полезен команде, однако сам Лапорта не хочет, чтобы в раздевалке образовалась слишком дружеская атмосфера - он ожидает больше профессионализма. Именно близкие отношения Нико с Ламином Ямалем, Алехандро Бальде и Фермином Лопесом вызывают сомнения у боссов клуба.

Плюсом в пользу Уильямса считается его стоимость: трансфер может обойтись дешевле, чем запросы "Ливерпуля" по Диасу. По информации испанских СМИ, между Луисом Диасом и английским клубом есть договоренность, по которой колумбийцу могут позволить уйти этим летом за 70 миллионов фунтов. В "Барселоне" рассчитывают снизить цену и оформить сделку с возможностью выплаты в рассрочку. В то время как "Атлетик" отказывается рассматривать такой формат по Нико.


Продолжение переговоров - в ближайшие дни

В пользу Нико Уильямса играют молодость, яркий стиль и потенциал развития. В ближайшие дни каталонский клуб продолжит переговоры по одному из двух приоритетных вариантов усиления атаки.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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