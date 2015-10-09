На "Золотой мяч" появился неожиданный кандидат: ему 21 и играет в АПЛ

Новичок "Манчестер Сити" французский полузащитник Райан Шерки сделал смелое заявление после перехода в стан "горожан" и уже пригрозил принципиальному сопернику, передают Vesti.kz.

Новичок "Сити" пообещал уничтожить МЮ

21-летний талант, ранее выступавший за "Лион", не скрывает своей привязанности к родному клубу и, похоже, уже определил для себя будущие цели. В одном из первых заявлений в футболке "Сити" Шерки признался, что был недоволен, когда "Манчестер Юнайтед" выбил "Лион" в полуфинале Лиги Европы (7:6).

"Мне не понравилось, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Лиона", потому что я - лионец. Теперь я жду матча, чтобы уничтожить их", - цитирует слова Шерки Daily Mail.

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Полузащитник добавил, что именно после разговора с главным тренером "Ман Сити" испанцем Хосепом Гвардиолой он окончательно решил продолжить карьеру в Англии.

Его привлекли философия клуба, амбиции и атмосфера внутри команды. По словам Райана, он стремится к титулам и уверен, что с "Сити" способен достичь максимума.

Шерки нацелился на "Золотой мяч"

"Когда ты смотришь на Родри - он выиграл "Золотой мяч" здесь. Очевидно, что с "Сити" это возможно, и я здесь ради этого", - добавил игрок.

В минувшем сезоне Шерки провел за "Лион" 44 матча, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач. В "Сити" он нацелен на борьбу за место в основном составе, несмотря на сильную конкуренцию в линии полузащиты. Его трансфер обошелся "горожанам" в 36,5 миллиона евро.

Отметим также, что действующим обладателем "Золотого мяча" является хавбек "Манчестер Сити" и сборной Испании - Родри.

Ранее главный претендент на "Золотой мяч" дал честную оценку 17-летнему вингеру сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламину Ямалю.

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