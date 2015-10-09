Главный претендент на "Золотой мяч" дал честную оценку Ламину Ямалю

Французский вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле поделился мнением о юной звезде "Барселоны" испанце Ламине Ямале, передают Vesti.kz.

По словам Дембеле, он давно знал о большом потенциале 17-летнего вундеркинда. Будучи тогда игроком "сине-гранатовых", француз наблюдал за становлением Ямаля в академии и вспоминает, как его талант сразу бросался в глаза.

Дембеле подчеркнул талант Ямаля

"Все говорили о Ламине Ямале с тех пор, как он был молодым игроком в "Барселоне". Когда он попал в первую команду, мы поняли, что он исключительный игрок и вышел на новый уровень. На тренировках он вел мяч и забивал. Это было нереально", - цитирует слова Дембеле BarcaTimes.

Главные претенденты на "Золотой мяч"?

Отметим, что на данный момент Дембеле считается главным фаворитом на "Золотой мяч" после того, как помог ПСЖ выиграть первую в истории Лигу чемпионов. В завершившемся сезоне он провел 49 матчей, забил 33 гола и отдал 15 результативных передач, выиграв также чемпионат, кубок и Суперкубок Франции.

Его главный конкурент - именно Ламин Ямаль. 17-летний вундеркинд провел 55 матчей за "Барселону", отметился 18 голами и 25 ассистами. Он стал ключевым игроком в команде, которая оформила внутренний хет-трик, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Неоднозначные отношения Дембеле с "Барселоной"

Напомним, перед уходом из "Барселоны" Усман Дембеле не сдержал обещание, данное бывшему главному тренеру каталонцев Хави Эрнандесу. Хотя он заявлял о преданности клубу, в итоге ушел в ПСЖ, где ему предложили более выгодные финансовые условия. Это вызвало волну критики со стороны болельщиков "сине-гранатовых", обвинивших игрока в предательстве.

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