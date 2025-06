Впервые за 36 лет может быть вручен "Суперзолотой мяч". Подробности

В мировой футбол может вернуться самая редкая награда - "Суперзолотой мяч", передают Vesti.kz.

На это намекнули организаторы приза самому лучшему игрока года в своих соцсетях.

Единственным обладателем уникальной награды по-прежнему является легендарный форвард мадридского "Реала", поигравший за три национальные сборные (Аргентина, Испания, Колумбия) - Альфредо Ди Стефано.

В декабре 1989 года журнал France Football вручил ему "Суперзолотой мяч", после того как он обошел в голосовании нидерландца Йохана Кройфа и француза Мишеля Платини.

Теперь учредители трофея заговорили о возможном возращении награды, опубликовав интригующий ролик.

Фанаты, тем временем, уже обсуждают, кто из игроков современности достоит подобного приза.

Отметим, что в последний раз датой вручения второго "Суперзолотого мяча" называли 2029 год.

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду

A Ballon d’Or unlike any other.

In 1989, one player received a trophy no one else ever has: the Super Ballon d’Or.

But who was it?

And if it were awarded again today… Who would deserve it?#ballondor #superballondor #footballhistory pic.twitter.com/GGbieTEsLK