Бомба лета! Тренер "Арсенала" требует игрока "Реала"

Лондонский "Арсенал" выходит на охоту за бразильской звездой мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает The Athletic, "канониры" - единственный клуб, кто сейчас по-настоящему решительно настроен подписать Родриго Гоэса.

Главный тренер лондонцев Микель Артета лично инициировал трансфер и уже дал зеленый свет на сделку. По информации источника, испанский специалист убежден, что Родриго способен не просто усилить команду, а стать ключевым элементом в атакующей схеме. Артета рассчитывает использовать бразильца на левом фланге - зоне, где "Арсеналу" не хватало стабильности в решающих матчах прошлого сезона.

"Реал", в свою очередь, оценивает 23-летнего вингера в кругленькие 100 миллионов евро. Контракт Родриго с "сливочными" действует до 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов. В минувшем сезоне он провел 50 матчей, записав на свой счет 13 голов и десять ассистов.