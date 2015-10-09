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Бомба лета! Тренер "Арсенала" требует игрока "Реала"

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Бомба лета! Тренер "Арсенала" требует игрока "Реала" ©depositphotos.com/zloyel

Лондонский "Арсенал" выходит на охоту за бразильской звездой мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Лондонский "Арсенал" выходит на охоту за бразильской звездой мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает The Athletic, "канониры" - единственный клуб, кто сейчас по-настоящему решительно настроен подписать Родриго Гоэса.

Главный тренер лондонцев Микель Артета лично инициировал трансфер и уже дал зеленый свет на сделку. По информации источника, испанский специалист убежден, что Родриго способен не просто усилить команду, а стать ключевым элементом в атакующей схеме. Артета рассчитывает использовать бразильца на левом фланге - зоне, где "Арсеналу" не хватало стабильности в решающих матчах прошлого сезона.

"Реал", в свою очередь, оценивает 23-летнего вингера в кругленькие 100 миллионов евро. Контракт Родриго с "сливочными" действует до 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов. В минувшем сезоне он провел 50 матчей, записав на свой счет 13 голов и десять ассистов.

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