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Всех разнесут? В "Реале" высказались об очередном трофее

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Всех разнесут? В "Реале" высказались об очередном трофее ©x.com/realmadrid

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что считает свой клуб одним из главных претендентов на победу в предстоящем Клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

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Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что считает свой клуб одним из главных претендентов на победу в предстоящем Клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Напомним, групповой этап турнира стартует 15 июня, а финал запланирован на 14 июля.

"Любые трофеи важны, и остальные клубы участвуют в турнире заслуженно, благодаря своим достижениям в соответствующих регионах, так что для меня это очень важно. Это шанс выиграть еще один трофей и новый турнир, и мы не относимся к этому легкомысленно. Я уже говорил, что в этом клубе можно сделать мало такого, чего не было раньше, поэтому приятно получить еще один шанс.

Мы всегда участвуем в турнирах, чтобы побеждать, и, вероятно, являемся одними из фаворитов. Мы хотим играть на победу. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше", - цитирует вратаря "Реала" Marca.

Всего на КЧМ-2025 сыграют 32 клуба. "Реал" выступит в квартете H, где собраны саудовский "Аль-Хиляль", мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".

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14 июня 18:00   •   не начат
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