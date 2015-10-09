Левандовски "уволил" главного тренера. Известна причина

Михал Пробеж официально покинул пост главного тренера сборной Польши - решение последовало на фоне резкого давления после провального выступления команды и публичного конфликта с Робертом Левандовски, сообщают Vesti.kz.

Отставка 52-летнего специалиста была объявлена всего через несколько дней после болезненного поражения от Финляндии (1:2) в отборочном цикле ЧМ-2026. Ситуацию усугубил скандал с Левандовски, который открыто заявил, что не будет выступать за сборную, пока ею руководит Пробеж.

"Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для блага сборной будет моя отставка. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и величайшей честью в моей жизни", - заявил Пробеж, слова которого приводит пресс-служба Польского футбольного союза.

С сентября 2023 года под руководством Пробежа поляки провели 21 матч: 10 побед, 7 поражений и 4 ничьих. Однако на Евро-2024 команда разочаровала, заняв последнее место в группе, а в Лиге наций вылетела из элитного дивизиона.

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