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Трагедией обернулся матч отбора на ЧМ-2026

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Трагедией обернулся матч отбора на ЧМ-2026 ©palloliitto.fi

Футбольная ассоциация Финляндии сообщила о смерти болельщика, которому стало плохо во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Польши, сообщают Vesti.kz.

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Футбольная ассоциация Финляндии сообщила о смерти болельщика, которому стало плохо во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Польши, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел 10 июня в Хельсинки, на стадионе, где в тот вечер хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Во время встречи одному из зрителей на трибунах внезапно стало плохо. Медики оперативно прибыли на место и оказали экстренную помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

"Полиция сообщила, что болельщик, у которого случился приступ во время отборочного матча чемпионата мира по футболу, скончался. Сборная Финляндии и Финская футбольная ассоциация выражают соболезнования близким зрителя", - говорится в сообщении федерации в социальной сети Х.

Сообщается, что из-за происшествия игра была приостановлена - главный арбитр Жоау Пинейру принял решение временно отправить команды в раздевалки. Позже матч был возобновлен и доигран до конца.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 12, мужчины
14 июня 18:00   •   не начат
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
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Жетысу
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Кайрат
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