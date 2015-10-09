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Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч": у него уже есть пять

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Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч": у него уже есть пять ©instagram.com/ballondorofficial

Легендарный защитник мадридского "Реала" бразилец Марсело удивил футбольный мир своим выбором главного претендента на "Золотой мяч" 2025 года, передают Vesti.kz.

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Легендарный защитник мадридского "Реала" бразилец Марсело удивил футбольный мир своим выбором главного претендента на "Золотой мяч" 2025 года, передают Vesti.kz.

На вопрос о том, кому достанется заветны приз, он прямо заявил, что награду должен получить никто иной, как его бывший одноклубник - португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Кто должен выиграть "Золотой мяч"? Криштиану Роналду", - цитирует слова Марсело Madrid Zone.

Напомним, что португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 

  • 2008 - в составе "Манчестер Юнайтед"
  • 2013   в составе "Реала"
  • 2014 - в составе "Реала"
  • 2016 - в составе "Реала", после победы на Евро со сборной Португалии
  • 2017 - в составе "Реала", после очередной победы в Лиге чемпионов

На момент 2025 года, Криштиану делит второе место по количеству наград после аргентинца Лионеля Месси (у того - 8 наград).

Роналду назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"

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