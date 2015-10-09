Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч": у него уже есть пять

Легендарный защитник мадридского "Реала" бразилец Марсело удивил футбольный мир своим выбором главного претендента на "Золотой мяч" 2025 года, передают Vesti.kz.

На вопрос о том, кому достанется заветны приз, он прямо заявил, что награду должен получить никто иной, как его бывший одноклубник - португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Кто должен выиграть "Золотой мяч"? Криштиану Роналду", - цитирует слова Марсело Madrid Zone.

Напомним, что португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

2008 - в составе "Манчестер Юнайтед"

2013 в составе "Реала"

2014 - в составе "Реала"

2016 - в составе "Реала", после победы на Евро со сборной Португалии

2017 - в составе "Реала", после очередной победы в Лиге чемпионов

На момент 2025 года, Криштиану делит второе место по количеству наград после аргентинца Лионеля Месси (у того - 8 наград).

Роналду назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"