Пенальти решили исход финала Лиги наций между Португалией и Испанией

Сборная Португалии по футболу выиграла Лигу наций УЕФА, обыграв в финале Испанию, передают Vesti.kz.

Основное время решающего матча, прошедшего в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", завершилось со счетом 2:2. У испанцев голы забили Мартин Субименди (21-я минута) и Микель Оярсабаль (45-я). У португальцев отличились Нуну Мендеш (26-я) и Криштиану Роналду (61-я).

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались португальцы - 5:3. Все решил промах Альваро Мораты, который не сумел переиграть вратаря Диогу Кошту.

Таким образом, сборная Португалии во второй раз в истории стала победителем Лиги наций УЕФА.