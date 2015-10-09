Роналду забил Испании и снова вошел в историю

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остается лучшим бомбардиром в истории мирового футбола на уровне национальных команд, передают Vesti.kz.

Он стал всего вторым игроком, преодолевшим отметку в 100 голов за сборную, и уже давно обошел прежнего рекордсмена - иранца Али Даеи, на счету которого было 109 мячей.

Пенальти решили исход финала Лиги наций между Португалией и Испанией

В финале Лиги наций УЕФА против сборной Испании Роналду отметился голом на 61-й минуте, сравняв счет - 2:2. Этот мяч стал для него 138-м за сборную. На 88-й минуте он был заменен. Победителя не удалось определить ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказалась Португалия.

Таким образом, команда во второй раз в своей истории выиграла Лигу наций.

У ближайшего преследователя Роналду - Лионеля Месси - 112 голов за сборную Аргентины.

Напомним, ранее Роналду также высказался о 17-летнем Ламине Ямале, призвав оставить молодого игрока в покое и не оказывать на него давления.