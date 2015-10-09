Роналду дал совет СМИ и болельщикам по Ямалю

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о форварде испанской сборной Ламине Ямале после победы в финале Лиги наций, передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались португальцы.

Пенальти решили исход финала Лиги наций между Португалией и Испанией

"Он выиграет множество командных и индивидуальных титулов. Ему всего 17 лет. Это парень с огромным потенциалом для прогресса. Он феномен, но оставьте его в покое - вот о чем я прошу. Впереди у него долгая карьера, и, уверен, он еще не раз выиграет Лигу наций", - цитирует Роналду испанские СМИ.

Напомним, Ямаль начал вызываться в национальную команду два года назад. В основной состав "Барселоны" стал привлекаться при бывшем главном тренере каталонского клуба Хави. Провел 35 матчей в Ла Лиге сезона-2024/25, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.