Мбаппе раскритиковал "Золотой мяч" и намекнул на несправедливость

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сделал резкое заявление о премии "Золотой мяч", вызвавшее бурную реакцию в футбольной прессе, передают Vesti.kz.

После завершения Лиги наций УЕФА, где триумфатором стала сборная Португалии, а сам Мбаппе отметился голами в матчах против Испании и Германии, он вновь оказался в числе фаворитов на престижную индивидуальную награду. Однако, по словам самого игрока, он не придает этому излишнего значения.

"Я не тот, кто вручает "Золотой мяч". У меня есть свое мнение, и, к слову, оно отличалось от мнений по последним победителям. Единственный трофей, который зависит исключительно от моих ног, - это "Золотая бутса". Остальное - не в моих руках", - приводит слова Мбаппе DefensaCentral.

Француз ранее упомянул, что отдал бы свой голос за Усмана Дембеле, а не за других номинантов, таких как Ламин Ямаль:

"Проголосовал бы за Дембеле? Да. Думаю, это не требует объяснений. Все говорят о Ямале и Дембеле, я выбираю Дембеле. Все очевидно. Побеждали и те, о ком почти не говорили. До сентября многое еще может измениться".

Такая позиция игрока указывает на его сомнения в объективности вручения "Золотого мяча", который ежегодно вручается журналом France Football. В последние годы издание неоднократно подвергалось критике за непрозрачные критерии выбора победителя.

Рекордсменом является Лионель Месси - он выигрывал "Золотой мяч" восемь раз, а его ближайший преследователь, Криштиану Роналду, получал эту награду пять раз.