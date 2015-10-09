Роналду определился с клубом на новый сезон

После месяцев слухов, неопределенности и разговоров о возможном уходе, португальский форвард Криштиану Роналду решил остаться в "Аль-Насре" и готов продлить контракт с саудовским клубом, передают Vesti.kz.

Интригующее заявление Роналду

Ранее Роналду подогрел разговоры о своем будущем неоднозначной публикацией в социальных сетях, после одного из матчей.

"Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем".

Эти слова были восприняты болельщиками и экспертами как возможное прощание с клубом. В течение последних месяцев игрок получил несколько предложений от других команд. Однако, по информации инсайдера Николы Скиры, 40-летний форвард принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Криштиану возобновил переговоры с "Аль-Насром"

Саудовский клуб высоко оценил вклад Роналду не только на поле, но и за его пределами - как глобального амбассадора и ключевой фигуры в развитии футбола в регионе. Стороны уже возобновили переговоры о продлении контракта.

Переход Криштиану в "Аль-Наср" зимой 2023 года стал настоящим прорывом для саудовской лиги. После этого в чемпионат начали стекаться мировые звезды, продолжая тренд, заданный пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Статистика Роналду в сезоне-2024/25

В минувшем сезоне Роналду забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи в 41 матче. Текущий контракт португальца истекает 30 июня 2025 года.

Ранее Роналду забил сборной Испании в финале Лиги наций и снова вошел в историю. Также Криштиану дал совет СМИ и болельщикам по футболисту "Барселоны" Ламину Ямалю.

В ФИФА приняли решение по Криштиану Роналду