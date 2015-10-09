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Перес ставит ультиматум "Арсеналу" в борьбе за звезду "Реала"

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Перес ставит ультиматум "Арсеналу" в борьбе за звезду "Реала" ©realmadrid.com

Между мадридским "Реалом" и лондонским "Арсеналом" разгорелись переговоры по трансферу нападающего Родриго Гоэса, передают Vesti.kz.

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Между мадридским "Реалом" и лондонским "Арсеналом" разгорелись переговоры по трансферу нападающего Родриго Гоэса, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon со ссылкой на Sky Sports News, английский клуб предложил 60 миллионов евро плюс 10 в виде бонусов, тогда как президент "Реала" Флорентино Перес требует 90 миллионов единовременным платежом.

Футболист не входит в планы Хаби Алонсо на следующий сезон, и в Мадриде рассчитывают выручить за бразильца максимальную сумму, пока его трансферная стоимость остается высокой.

"Арсенал" видит в Родриго идеальное усиление: главный тренер Микель Артета уверен, что бразилец способен взламывать оборону соперников и поднимать уровень атаки. При этом на позиции вингера в "Реале" способен действовать Килиан Мбаппе.


Лондонский клуб уже начал контакты с окружением игрока и "Реалом", а интерес к футболисту сохраняется и со стороны других европейских команд. Тем не менее решение остается за самим Родриго: он не раз заявлял о желании закрепиться в "Реале" и стать важной частью команды.

Будущее бразильца может проясниться после личной встречи с Хаби Алонсо - новый тренер "сливочных" планирует обсудить с ним его роль и перспективы в клубе.

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