Фанаты "Челси" выбрали Сатпаева и бойкотируют трансфер за 47 миллионов

После подписания казахстанского вундеркинда Дастана Сатпаева болельщики лондонского "Челси" начали выступать против дорогостоящих покупок других молодых форвардов, передают Vesti.kz.

Фанаты "Челси" бойкотируют трансфер молодой звезды

В частности, фанатов английского гранда возмутило участие клуба в переговорах по 18-летнему греческому нападающему Хараламбосу Костуласу из "Олимпиакоса".

Исайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что "Брайтон" близок к завершению сделки по Костуласу, сумма которой может достичь 47 миллионов евро. "Челси" также проявляет интерес к греческому таланту, но фанатское сообщество уверено, что у клуба уже есть юное будущее в лице Сатпаева.

Сатпаев круче?

"47 миллионов евро за 18-летнего нападающего? Только не для "Челси". Мы за такое не боремся. Дастан Сатпаев может оказаться лучше уже через два года", - говорится в публикации одного из крупнейших фанатских сообществ "Челси" в X.

Напомним, в феврале 2025 года "Челси" подписал контракт с Дастаном Сатпаевым из "Кайрата". Форвард присоединится к клубу летом 2026 года, после достижения 18-летия. До этого времени он продолжит играть за алматинскую команду.

На чьей стороне статистика?

В текущем сезоне Сатпаев провел 12 игр в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и забил восемь голов. На данный момент он единолично возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Для сравнения: Костулас за 21 матч в греческой суперлиге отличился шестью голами.

Ранее известный комментатор Олжас Байбосынов охарактеризовал 16-летнего нападающего Сатпаева, указав на его европейский менталитет.

Добавим также, что Дастан помог Казахстану стартовать с победы в отборе на Евро.

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