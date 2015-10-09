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"Реал" сорвал крупный трансфер в АПЛ и нашел замену Модричу

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"Реал" сорвал крупный трансфер в АПЛ и нашел замену Модричу ©ФК "Реал Мадрид"

Переход Мартина Субименди в лондонский "Арсенал" был практически согласован, но в последний момент вмешался мадридский "Реал", перехватив трансфер, передают Vesti.kz.

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Переход Мартина Субименди в лондонский "Арсенал" был практически согласован, но в последний момент вмешался мадридский "Реал", перехватив трансфер, передают Vesti.kz.

Полузащитник "Реал Сосьедада" уже был близок к переезду в Англию: переговоры с "канонирами" зашли далеко, а сам игрок давал понять, что не против попробовать себя в АПЛ. Однако, как только на горизонте появился "королевский клуб", ситуация развернулась на 180 градусов.

"Реал" нашел нового Модрича?

Ранее сообщалось, что "сливочные" рассматривают Субименди в качестве потенциальной замены Луке Модричу. Хорватский ветеран уже попрощался с командой, и мадридцы ищут надежное усиление на долгосрочную перспективу.

По данным инсайдера Хосе Диаса, один телефонный звонок от представителей "Реала" оказался достаточным, чтобы игрок отложил планы на переезд в Англию. Теперь вероятность перехода Субименди в стан "сливочных" значительно выше, чем его трансфер в "Арсенал".

Статистика Субименди в "Сосьедаде"

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провел 48 матчей за "Сосьедад" во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. На данный момент испанец оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее в "Реале" назрел скрытый конфликт между французом Килианом Мбаппе и звездой за 200 миллионов. Добавим также, что Мбаппе раскритиковал "Золотой мяч" и намекнул на несправедливость.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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