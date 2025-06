"Реал" сорвал крупный трансфер в АПЛ и нашел замену Модричу

Переход Мартина Субименди в лондонский "Арсенал" был практически согласован, но в последний момент вмешался мадридский "Реал", перехватив трансфер, передают Vesti.kz.

Полузащитник "Реал Сосьедада" уже был близок к переезду в Англию: переговоры с "канонирами" зашли далеко, а сам игрок давал понять, что не против попробовать себя в АПЛ. Однако, как только на горизонте появился "королевский клуб", ситуация развернулась на 180 градусов.

Ранее сообщалось, что "сливочные" рассматривают Субименди в качестве потенциальной замены Луке Модричу. Хорватский ветеран уже попрощался с командой, и мадридцы ищут надежное усиление на долгосрочную перспективу.

По данным инсайдера Хосе Диаса, один телефонный звонок от представителей "Реала" оказался достаточным, чтобы игрок отложил планы на переезд в Англию. Теперь вероятность перехода Субименди в стан "сливочных" значительно выше, чем его трансфер в "Арсенал".

🚨 BREAKING: Martin Zubimendi to Arsenal was almost DONE but a call from Real Madrid now changed EVERYTHING.



