Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 16:17
 

Алонсо принял твердое решение по Мбаппе и Винисиусу в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Алонсо принял твердое решение по Мбаппе и Винисиусу в "Реале" ©ФК "Реал Мадрид"

Хаби Алонсо продолжает внедрять свои тактические наработки в мадридском "Реале". На сей раз его решение коснулось линии нападения, передают Vesti.kz.

Поделиться

Хаби Алонсо продолжает внедрять свои тактические наработки в мадридском "Реале". На сей раз его решение коснулось линии нападения, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Аль-Наср" собрался подписать суперзвезд из Европы для сохранения Роналду
Вчера 16:59  
"Манчестер Сити" бесплатно увел таланта ПСЖ. Детали
Вчера 17:20  
Алонсо решил избавиться от скандальной звезды "Реала". Подробности
Вчера 18:00  
В Ла Лиге сделали заявление о тренере "Барселоны"
Вчера 19:20  

Новоиспеченный тренер сразу обозначил свои приоритеты: в его системе не будет разделения на тех, кто атакует, и тех, кто обороняется. Даже главные звезды команды — француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор — должны будут полноценно участвовать в игре без мяча.

По информации Madrid Xtra, Алонсо четко дал понять, что отныне оборонительные действия — это обязанность всей команды, включая нападающих. И если раньше Винисиус и особенно Мбаппе нередко оставались вне эпизодов при потере мяча, теперь такой подход больше не допустим.

Алонсо придерживается философии коллективного прессинга и компактности, при которой даже форварды обязаны оказывать давление, перекрывать зоны и участвовать в отборе. Он считает, что именно с этого начинается стабильность и баланс на поле.

Назван новый клуб Луки Модрича

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Люксембург
Проголосовало 1036 человек

Реклама

Живи спортом!