"Аль-Наср" собрался подписать суперзвезд из Европы для сохранения Роналду

Саудовский "Аль-Наср" намерен удержать свою главную звезду — Криштиану Роналду. В ближайшее время руководство клуба представит португальцу обновленный проект, ключевая цель которого — убедить его продлить контракт и остаться в команде, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб уже работает над структурными изменениями в составе и подходе, чтобы получить "зеленый свет" от Роналду. Контракт Криштиану рассчитан до 2025 года, но в "Аль-Насре" хотят обеспечить его присутствие в команде минимум еще на один сезон.

В рамках подготовки к новому соглашению, клуб активно работает на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что в летний шортлист включены Луис Диас из "Ливерпуля", Давид Ханцко, центральный защитник "Фейеноорда" и сборной Словакии. Теперь в цели клуба попал также полузащитник топ-уровня, имя которого пока держится в секрете.

Руководство "Аль-Насра" рассчитывает, что новые амбициозные приобретения и укрепление состава помогут не только продлить контракт с Роналду, но и усилить шансы клуба на победу в чемпионате и успех в Лиге чемпионов АФК.

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