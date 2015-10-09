Узбекистанцев лишили отборочного матча ЧМ-2026 по футболу

Фанатов сборной Узбекистана попросили воздержаться от поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на матч национальной команды в рамках отбора к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на Nova24.uz.

Более пяти тысяч граждан Узбекистана планируют поездку на матч, но на стадионе для них предусмотрено менее тысячи мест.

Узбекистанцев попросили воздержаться от поездки в ОАЭ в связи с проведением футбольного матча, следует из заявления МИД Узбекистана для Комитета по туризму.

По предварительным данным, выехать на предстоящий отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и ОАЭ планируют около 5000 граждан Узбекистана. Однако, согласно регламенту, принимающая сторона обязана предоставить гостевой стороне лишь 8 процентов или 960 мест от общего количества.

Кроме того, вместимость домашнего стадиона футбольного клуба "Аль-Вахда" рассчитано на 12 тысяч человек. Велика вероятность, что значительная часть прибывших узбекистанских болельщиков не сможет попасть на стадион, что может создать угрозу общественной безопасности и нарушить порядок.

"Органы безопасности аэропортов ОАЭ уже начали применять ограничительные меры, и в подобных обстоятельствах возможны случаи депортации граждан Узбекистана. Рекомендуется временно воздержаться от организации и продвижения пакетных туров в ОАЭ на период проведения матча, чтобы предотвратить возможные негативные последствия и обеспечить безопасность граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, что игра между ОАЭ и Узбекистаном состоится 5 июня. Статровый свисток прозвучит в 21:00 по времени Казахстана.