Бахтиер Зайнутдинов раскрыл свои планы

Лидера сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прошел восстановление после травмы, передают Vesti.kz.
Полузащитник турецкого "Бешикташа" опубликовал соответсвующее заявление в своих соцсетях. Теперь в планах Зайнутдинова подготовка к новому сезону.
"Восстановление завершено. Готовимся к новому сезону", - написал Бахтиер.
Фото: ig.com/bateka_11
Напомним, что из-за повреждения подколенного сухожилия футболист не появлялся на поле с конца января 2025-го. Зайнутдинову пришлось лечиться в Испании и проходить длительное восстановление.
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