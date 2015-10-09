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Казахстан(футбол)
Вчера 22:07
 

Бахтиер Зайнутдинов раскрыл свои планы

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Бахтиер Зайнутдинов раскрыл свои планы ©ФК "Бешикташ"

Лидера сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прошел восстановление после травмы, передают Vesti.kz.

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Лидера сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прошел восстановление после травмы, передают Vesti.kz.

Полузащитник турецкого "Бешикташа" опубликовал соответсвующее заявление в своих соцсетях. Теперь в планах Зайнутдинова подготовка к новому сезону.

"Восстановление завершено. Готовимся к новому сезону", - написал Бахтиер.

Фото: ig.com/bateka_11

Напомним, что из-за повреждения подколенного сухожилия футболист не появлялся на поле с конца января 2025-го. Зайнутдинову пришлось лечиться в Испании и проходить длительное восстановление.

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