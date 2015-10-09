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Казахстан(футбол)
Вчера 21:39
 

Вундеркинд "Кайрата" стал лучшим игроком международного турнира

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Вундеркинд "Кайрата" стал лучшим игроком международного турнира ©ФК "Кайрат"

16-летний нападающий алматинского "Кайрата" U-17 Даулет Орынбасар был признан лучшим игроком турнира памяти Владимира Александровича Казаченка, прошедшего в Санкт-Петербурге (Россия), передают Vesti.kz.

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16-летний нападающий алматинского "Кайрата" U-17 Даулет Орынбасар был признан лучшим игроком турнира памяти Владимира Александровича Казаченка, прошедшего в Санкт-Петербурге (Россия), передают Vesti.kz.

В розыгрыше приняли участие команды из Ирана, России, Беларуси и Казахстана. Как сообщает Telegram-канал АЗИЯ-СПОРТ, в трех матчах на счету Даулета пять голов и две результативные передачи.

При этом "Кайрат" дважды сыграл вничью 2:2 — с "Зенитом" и Академией белорусской федерации футбола (АБФФ). А также разгромил иранский "Сепахан" (5:1). В итоге команда заняла второе место.

Победителем турнира стал "Зенит", который помимо ничьи с "Кайратом" обыграл АБФФ (3:2) и "Сепахан" (3:0). Однако лучшим игроком турнира был признан форвард алматинцев - Орынбасар.

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