Как сохранить Роналду? В "Аль-Насре" решились на два трансфера ради португальца

Саудовский "Аль-Наср" хочет всеми силами удержать своего лидера Криштиану Роналду. Ради этого в клубе рассчитывают подписать сразу двух игроков из европейских команд, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По данным источника, клуб из Эр-Рияда намерен заполучить колумбийского нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса, а также словацкого защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко. У 28-летнего Диаса и 27-летнего Ганцко долгосрочные контракты со своими клубами, поэтому "Аль-Насру" придется раскошелиться.

В этом сезоне "Аль-Наср" с Роналду остался без завоеванных трофеев, однако 40-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с 25 забитыми мячами.

По последним данным, Криштиану все же останется в "Аль-Насре" на следующий сезон.

"Аль-Наср" решил потратить 85 миллионов на преемника Роналду