Луис Энрике зарубил сделку с "Барселоной" на 70 миллионов

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо не перейдет в "Пари Сен-Жермен" предстоящим летом, несмотря на заинтересованность со стороны французского клуба, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи планировал активировать клаусулу футболиста, которая составляет порядка 70 миллионов евро. Однако для парижан эта сумма могла оказаться выше из-за особенностей налоговой системы и условий трансфера.

Хотя Араухо недавно продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года, его возможный уход не исключался — сам игрок якобы был готов сменить клуб в поисках стабильной игровой практики.

Тем не менее главный тренер ПСЖ Луис Энрике поставил точку в переговорах. Испанский специалист остался доволен выступлением нынешней пары центральных защитников — Маркиньоса и Вильяна Пачо. Именно с ними клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, а теперь готовится к финалу Лиги чемпионов против "Интера".

С учетом этого, Луис Энрике решил отказаться от усиления обороны и приостановил возможный переход Араухо.

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