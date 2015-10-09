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31 мая 18:03
 

"Казахский Златан" забил свой первый гол в матче с двумя удалениями

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"Казахский Златан" забил свой первый гол в матче с двумя удалениями ©instagram.com/fcqyzyljar

Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" одержали победу над петропавловским "Кызылжаром" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

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Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" одержали победу над петропавловским "Кызылжаром" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошел в Кокшетау и завершился со счетом 3:2. Первыми отличились хозяева поля — на 10-й минуте гол забил Даурен Жумат. Гости отыгрались на 55-й минуте, когда Тохтар Жангылышбай, известный как "Казахский Златан", реализовал стандарт и забил свой первый гол в сезоне — с помощью рикошета.

"Окжетпес" вновь вышел вперед на 73-й минуте — благодаря точному удару Страхини Йовановича. А на 89-й минуте успех команды закрепил Дамир Марат. Уже в добавленное время (90+1-я минута) Елисей Горшунов сократил разрыв в счете до минимума, однако избежать поражения гостям не удалось.

Отметим, что команды заканчивали матч в неравных составах: на 32-й минуте у "Кызылжара" удаление заработал Глеб Валгушев, а на 38-й у "Окжетпеса" красную карточку увидел Аслан Дарабаев.


В следующем туре, 14 июня, "Кызылжар" примет "Актобе", а "Окжетпес" на следующий день сыграет на выезде с "Астаной".

Ранее в других матчах 11-го тура: "Елимай" уступил "Астане" (0:2), "Женис" и "Ордабасы" сыграли вничью (2:2), "Тобол" разгромил "Атырау" (5:0), а "Актобе" проиграл "Кайрату" (1:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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