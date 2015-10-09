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Англия
31 мая 15:25
 

Антони сменит чемпионат? Его хочет заполучить другой клуб

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Антони сменит чемпионат? Его хочет заполучить другой клуб ©ФК "Реал Бетис"

Бразильский вингер Антони, во второй половине этого сезона игравший на правах аренды за испанский "Бетис", может сменить клубную прописку. Летом он вернется в "Манчестер Юнайтед", но там не задержится, сообщают Vesti.kz.

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Бразильский вингер Антони, во второй половине этого сезона игравший на правах аренды за испанский "Бетис", может сменить клубную прописку. Летом он вернется в "Манчестер Юнайтед", но там не задержится, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 25-летнего футболиста хочет подписать немецкий "Байер". Детали будут улажены в скором времени, когда игрок прибудет на переговоры в Манчестер.


Всего в сезоне 2024/25 Антони провел 40 матчей за два клуба, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

Он впервые за долгое время вернулся в сборную Бразилии.

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