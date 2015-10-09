Алонсо решил избавиться от скандальной звезды "Реала". Подробности

С назначением Хаби Алонсо главным тренером "Реала" в клубе ожидаются значительные изменения, особенно в плане состава команды, передают Vesti.kz.

Одним из самых обсуждаемых вопросов становится будущее молодого бразильца Эндрика, который, несмотря на свой огромный потенциал, не получил достаточного времени на поле в текущем сезоне.

Под руководством Карло Анчелотти он играл исключительно в матчах Кубка короля и в общей сложности провел лишь 847 минут за 37 игр, что, безусловно, сказалось на его месте в сборной Бразилии.

Как пишет Don balon, с приходом Хаби Алонсо ситуация для Эндрика совсем не изменилась. Новый тренер не считает его готовым для игры на уровне "Реала" и порекомендовал клубу отправить его в аренду, чтобы тот мог получить больше игрового времени в другой команде.

Алонсо сомневается в профессионализме игрока. В частности Эндрик угодил в скандал из-за дисциплинарных замечаний за ночной образ жизни, что негативно влияло на его подготовку и игровую форму. Однако президент клуба Флорентино Перес продолжает верить в его потенциал.

Перес даже отклонил предложение о продаже Эндрика в зимний трансферный период, несмотря на просьбы Анчелотти. Он уверен, что в будущем молодой бразилец станет ключевым игроком для клуба, и продолжает надеяться, что он сможет раскрыть свой потенциал в "Реале".

Несмотря на это, с учетом предложений от таких клубов, как "Челси" и "Ювентус", которые готовы предоставить Эндрику больше игрового времени и возможность играть в Лиге чемпионов, его будущее в "Реале" остается под вопросом.

Окончательное решение о его будущем будет принято в ближайшее время, и это решение окажет большое влияние на дальнейшее развитие команды.

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Напомним, что Эндрик перешел в "Реал" в прошлом году из "Палмейраса", заключив соглашение до 2030 года. А сумма сделки по информации Transfermarkt, составила 47,5 миллиона евро.