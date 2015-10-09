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Испания
Вчера 19:20
 

В Ла Лиге сделали заявление о тренере "Барселоны"

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В Ла Лиге сделали заявление о тренере "Барселоны" ©ФК "Барселона"

Наставник "Барселоны" немец Ханси Флик удостоен звания "Лучший тренер сезона" в Ла Лиге. Немецкий специалист, для которого сезон 2024/25 стал дебютным в испанском футболе, сумел сразу завоевать все внутренние трофеи, передают Vesti.kz.

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Наставник "Барселоны" немец Ханси Флик удостоен звания "Лучший тренер сезона" в Ла Лиге. Немецкий специалист, для которого сезон 2024/25 стал дебютным в испанском футболе, сумел сразу завоевать все внутренние трофеи, передают Vesti.kz.

После ухода из сборной Германии в сентябре 2023 года Флик почти год находился без тренерской практики. Однако, возглавив "сине-гранатовых", он мгновенно вернул команду на вершину.

Под руководством Флика каталонский клуб выиграл:

  • Чемпионат Испании (Ла Лига)
  • Кубок Испании
  • Суперкубок Испании

Особого внимания заслуживает серия против мадридского "Реала". Подопечные немецкого специалиста выиграли все четыре "эль-класико" сезона, дважды в Ла Лиге и дважды в финальных матчах Кубковых турниров в Испании.


Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   1/2 финала, мужчины
4 июня 23:45   •   не начат
Германия
Германия
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