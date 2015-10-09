Звездный час Кварацхелии и гол Дембеле. Как звезды ПСЖ играли на казахстанских полях?

Впервые в истории ПСЖ удостоился статуса сильнейшей команды Европы, попутно установив несколько рекордов, в том числе став первым клубом, кто выиграл со столь крупным счетом в финале Лиги чемпионов. Сейчас в команде Луиса Энрике целая плеяда талантов и звезд мирового уровня, и некоторые из них играли на казахстанских полях. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про эти моменты из прошлого.

Из чемпионского состава, который добился квадрупла, пятеро футболистов парижского клуба приезжали играть в Казахстан. Один из них посещал нашу страну дважды. Давайте подробнее вспомним каждый случай, но в порядке хронологии.

29-летний защитник принял участие лишь в пяти матчах этого сезона Лиги чемпионов из 17, четырежды выйдя на замену и один раз сыграв в старте. В том числе он выходил на замену в финале с "Интером" (5:0) и ответном полуфинале с "Арсеналом" (2:1).

В ноябре 2015 года он приезжал в Астану в составе молодежной команды мадридского "Атлетико". Это была юношеская лига УЕФА (аналог Лиги чемпионов). И если основные команды "Астаны" и "Атлетико" на "Астана Арене" сыграли по нулям (0:0), то молодежка испанцев разгромила своих свестников со счетом 9:0!

19-летний Эрнандес вывел свою команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 90 минут на позиции центрального защитника. Из того состава матрасников игроками мирового уровня стали только братья Лукас и Тео Эрнандес (ныне в "Милане"). Брат Лукаса даже забил гол.

Также скажем пару слов про "Астану". Из 18 игроков, находившихся тогда в заявке, только четверо продолжают свою карьеру (все - в Казахстане). Трое из них сегодня представляют клубы КПЛ: вышедшие в старте Мади Жакипбаев ("Кызыл-Жар") и капитан Ардак Саулет ("Женис"), а также оставшийся на скамейке запасных Жан-Али Пайруз ("Елимай").

Спустя пять с лишним лет, в марте 2021-го, Лукас вновь приехал в Астану. Тогда на "Астана Арене", в рамках квалификации ЧМ-2022, встретились сборная Казахстана и команда Франции.

Но в матче между сборными Эрнандес на поле уже не вышел. Он все 90 минут просидел на скамейке запасных, так и не получив возможность проявить себя в игре.

В сентябре 2017-го в первом раунде юношеской лиги УЕФА встретились алматинский "Кайрат" и российский "Краснодар". Первая встреча завершилась боевой ничьей - 2:2. В воротах гостей весь матч провел 18-летний Сафонов.

В той встрече он не справился с ударами Вячеслава Швырева и Нуралы Алипа, зато через три недели, уже в домашней игре, он вывел быков на поле в качестве капитана и поучаствовал в разгроме "Кайрата" со счетом 9:0.

В тех матчах против Сафонова играли не только Швырев и Алип, но также Рамазан Оразов, Андрей Ульшин, Султанбек Астанов, Данил Устименко, Акмаль Бахтияров и другие.

В этом сезоне Сафонов провел за парижан 17 матчей во всех турнирах, в том числе две игры на общем этапе Лиги чемпионов. В остальных случаях он был дублером Джанлуиджи Доннаруммы.

В сентябре 2017 года в Алматы и Талгаре проводился международный турнир - Кубок Президента. Участвовало восемь команд, в том числе две сборные Казахстана до 17 лет. Увы, но наша молодежь осталась без медалей - первая сборная заняла четвертое место, вторая - седьмое.

Победителями турнира стали российские футболисты, в финале обыгравшие Грузию в серии пенальти. Лучшим игроком Кубка Президента был признан юный грузин Кварацхелия. В четырех матчах он забил четыре гола, сделал ассист, выдал пас на автогол соперника и заработал пенальти. В финале он забил в послематчевой серии 11-метровых, но этого для командного успеха не хватило.

Сборная Казахстана играла с Грузией в одной группе. Первый тайм хозяева проиграли вчистую - 0:3, но начало второго выдали неплохое, отквитав два гола. Правда, после этого казахстанцы остались в меньшинстве, а затем пропустили четвертый. Однако хозяева не сломались и в меньшинстве отыграли еще два гола, сыграв против Хвичи и компании вничью - 4:4! Сам Кварацхелия в том матче забил гол и выдал пас под автогол соперника.

Среди тех казахстанцев, кто был в заявке на тот матч, только трое выступают в КПЛ. Это форвард "Ордабасы" Швырев (забил гол), нападающий "Окжетпеса" Алияр Мухамед (вышел на замену) и защитник "Кайсара" Жалгас Жаксылыков (вышел в старте и был удален).

За полсезона в Париже грузинский вингер провел 25 матчей, забил семь голов и сделал пять ассистов. В финале Лиги чемпионов он забил четвертый гол в ворота "Интера". Также он стал чемпионом Италии в составе "Наполи", за который играл в первой половине сезона 2024/25.

И снова возвращаемся на четыре года назад, когда Казахстан на "Астана Арене" играл с Францией (0:2). Если Эрнандес в той встрече был только в роли запасного, то вот вингер Дембеле вышел в старте и был заменен в самой концовке.

На 19-й минуте именно он своим ударом открыл счет в матче. На 88-й он же заработал единственное предупреждение в игре, после чего уступил место на поле Кингсли Коману.

В этом сезоне 28-летний Усман провел 49 матчей за клуб во всех турнирах, забив 33 гола и сделав 15 ассистов. Он заслуженно называется одним из главных кандидатов на получение "Золотого мяча".

Из-за травм опытный защитник провел в этом сезоне всего пять матчей во всех турнирах, в том числе 18 минут в февральской встрече Лиги чемпионов с "Брестом" (7:0). В 2021 году он тоже приезжал со сборной в Астану.

Кимпембе участвовал в предматчевой тренировке, но в день игры в заявку не попал. Поэтому и не имел возмжности выйти на поле даже на замену.

Кимпембе на фото слева

Стало известно, сколько ПСЖ заплатил за победу в Лиге чемпионов

Фото: скринштот из YT/Atletico Madrid (1), КФФ (2,5), ФК "Кайрат" (3), IG/kvara7 (4)©️