|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Академия Онтустик
|
9
|
|
|
1
|
|254
|5 (7)
|Чемпионат Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|122
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
|
25
|
2+0
|
|
2
|
|965
|9 (14)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Академия Онтустик-М
|
1
|
|
|
1
|
|63
|11 (17)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Академия Онтустик
|
4
|
3+0
|
|
1
|
|181
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Академия Онтустик
|
35
|
4+0
|
|
3
|
1
|2165
|2 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Академия Онтустик
|
2
|
2+0
|
|
|
|151
|2 (3)
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|106
|3 (3)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-17)
|
2
|
1+0
|
|
|
|Чемпионат Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|143
|4 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|115
|2 (4)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017
|Казахстан (U-16)
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|3 (4)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-16)
|
4
|
4+0
|
|
|
|290
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|77
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
7
|
4+0
|
|
|
|304