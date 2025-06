Французский "Пари Сен-Жермен" добился исторического триумфа, разгромив миланский "Интер" со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Эта победа стала первой в истории клуба на главном европейском клубном турнире, передают Vesti.kz.

По информации испанского издания AS, катарские владельцы ПСЖ вложили в проект колоссальные средства - около 2,2 миллиарда евро. Инвестиции охватили не только трансферы топ-игроков, но и масштабное развитие клубной инфраструктуры.

С момента приобретения ПСЖ катарскими инвесторами основной фокус был направлен на усиление состава и модернизацию внутренних процессов. Цель была одна - построить команду, способную на равных бороться с лучшими клубами Европы.

Несмотря на доминирование во внутреннем первенстве и многочисленные национальные трофеи, Лига чемпионов оставалась главным приоритетом парижан. И вот, спустя годы масштабных вложений и усилий, ПСЖ наконец достиг долгожданной вершины.

Клуб не только собрал звезд мирового масштаба, но и выстроил организационную модель, позволяющую стабильно конкурировать на самом высоком уровне.

Триумф в Лиге чемпионов стал закономерным результатом многолетних усилий и огромных финансовых вложений.

The champions are back home! 🏡



Supporters and Club staff cheered the Red and Blue on their arrival at the Parc des Princes! ❤️💙



pic.twitter.com/0eWgZZzWxu