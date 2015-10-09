ПСЖ сделал заявление после скандала в финале Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" опубликовал официальное заявление после инцидентов, произошедших на фоне празднований победы в финале Лиги чемпионов-2025, передают Vesti.kz.

Французский клуб решительно осудил насилие, вспыхнувшее в ходе торжеств, отметив, что завоевание первого в истории титула чемпиона Европы должно было стать моментом единой радости, а не беспорядков.

В частности, фанаты парижан зажгли пиротехнику, а также во время празднования победы ПСЖ болельщики выбежали на поле, из-за чего футболистам пришлось уйти в раздевалку.

"Этот титул чемпиона Европы должен быть моментом коллективной радости, а не волнений и беспорядков", — говорится в заявлении клуба.

В ПСЖ подчеркнули, что агрессивное поведение отдельных лиц не отражает духа клуба и не имеет ничего общего с большинством болельщиков команды, проявлявших себя образцово на протяжении всего сезона.

"Эти единичные инциденты противоречат ценностям клуба и никоим образом не отражают поведение подавляющего большинства наших болельщиков, чья примерная поддержка заслуживает особой похвалы"

Парижане также призвали общественность сохранять уважение и ответственность, чтобы историческая победа в Лиге чемпионов осталась событием, объединяющим всех.

"Пари Сен-Жермен призывает всех проявить ответственность и уважение, чтобы эта историческая победа осталась моментом гордости для каждого"

Напомним, в финале ЛЧ ПСЖ разгромил миланский "Интер" со счётом 5:0, одержав самую крупную победу в истории финалов турнира.