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WTA
Вчера 23:50
 

Рыбакина объяснила поражение с камбэком на Ролан Гаррос-2025

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Рыбакина объяснила поражение с камбэком на Ролан Гаррос-2025 ©КТФ

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) прокомментировала поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) прокомментировала поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, что 25-летняя спортсмена встречалась с представительницей Польши - Игой Швентек (№5 WTA). Казахстанка уверенно начала, разгромив соперницу в первом сете со счетом 6:1, однако пятая ракетка мира переломила ход встречи, совершив камбэк - 6:1, 3:6, 5:7.

"Определенно не тот результат, который я хотела. Это был тяжелый матч. Постараюсь взять положительные моменты на весь турнир. Во втором сете был момент, когда она нанесла действительно хороший дальний удар с лета. Она обрела уверенность, и с этого момента стала гораздо агрессивнее и оттеснила меня назад, не дав мне проявить инициативу. Тем не менее у меня были шансы до конца, и, думаю, было важно, что я играла несколько пассивно в самые важные моменты", — цитирует слова казахстанки "Чемпионат".

Ранее Рыбакину сравнили с первой ракеткой мира после матча со Швентек на Ролан Гаррос - Елена отреагировала.

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2025   •   Франция, Париж   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
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