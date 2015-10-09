Камбэк определил судьбу Рыбакиной в матче с чемпионкой Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) не сумела оформить выход в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025, уступив польке Иге Швентек (№5 WTA) в матче четвертого круга (6:1, 3:6, 5,7), передают Vesti.kz.

Рыбакина начала встречу мощно, взяв первый сет со счетом 6:1. Ее агрессия на приеме, точные удары и минимальное количество ошибок позволили ей полностью переиграть действующую чемпионку. Польская теннисистка допустила сразу три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Однако во втором сете Швентек сумела переломить ход матча: она улучшила качество розыгрышей, усилила подачу и стала увереннее действовать на задней линии. Это позволило ей взять сет со счетом 6:3 и сравнять счет по партиям.

В решающем сете борьба была максимально плотной. Рыбакина вела с брейком, но не удержала преимущество — Швентек отыгралась и дожала казахстанку в концовке — 7:5.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. По статистике Рыбакина подала три эйса против двух у соперницы, но также допустила меньше двойных ошибок — 3 против 7. По реализации брейк-пойнтов полька оказалась эффективнее — 4 из 8, в то время как Рыбакина — 4 из 14.

Таким образом, Рыбакина завершает выступление на Ролан Гаррос-2025 на стадии четвертого круга. Ига Швентек, действующая чемпионка турнира, продолжает борьбу за очередной титул в Париже.