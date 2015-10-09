С какими последствиями столкнется Рыбакина после неудачи на Ролан Гаррос? Есть реальные угрозы

Елена Рыбакина (№11) показала хороший теннис на Ролан Гаррос, но не сумела пробиться в четвертьфинал и повторить свое прошлогоднее достижение. Это лишило ее шансов на прогресс в мировом рейтинге WTA. А есть ли риск упасть ниже - разбирался корреспондент Vesti.kz.

Проиграв в упорном матче четвертого круга польке Иге Швентек (№5), Рыбакина не смогла в полной мере защитить прошлогодние очки на Ролан Гаррос. Год назад она вылетела на стадии четвертьфинала, а сейчас уступила уже в четвертом раунде.

Рыбакина не поднимется выше - это факт

Увы, Елена в лучшем случае сохранит за собой 11-е место в мировой табели о рангах. Выше ей уже никак не прыгнуть. В Live-рейтинге у нее 3358 очков, и ей не хватило 291 очка, чтобы сдвинуть американку Эмму Наварро (№9) и оказаться в топ-10.

Кстати, победы над Швентек тоже было бы недостаточно. Для возвращения в топ-10 казахстанке нужно было дойти до полуфинала.

Худший сценарий: Рыбакину обгонят две конкурентки

Наиболее близка к тому, чтобы опередить Елену, украинка Элина Свитолина (№14). Она завтра сыграет в четвертьфинале как раз с обидчицей казахстанки Швентек. Если Свитолина одержит победу над четырехкратной чемпионкой Ролан Гаррос, то автоматически обойдет Рыбакину в Live-таблице.

Еще две спортсменки могут обогнать Рыбакину в нижней части сетки Ролан Гаррос. Это австралийка Дарья Касаткина (№17) и россиянка Екатерина Александрова (№20). Но вдвоем они это сделать не могут, так как их цели пересекаются и конфликтуют. Кому-то из них надо добраться до финала, чтобы обойти Елену.

Однако сделать это очень сложно. Надо понимать, что уже сегодня, в 1/8 финала, Касаткина сыграет с Миррой Андреевой (№6), а Александрова - с Коко Гауфф (№2). Также в нижней части сетки есть Джессика Пегула (№3) и Мэдисон Киз (№8). И из всех этих имен в финал выйдет только одна спортсменка.

Если смотреть на все глазами реалиста, то будто бы Рыбакина должна остаться на 11-м месте. Все-таки Швентек будет фаворитом матча со Свитолиной, а Касаткина и Александрова не входят даже в топ-3 претендента на финал в нижней части турнирной сетки.

Как бы то ни было, Рыбакина в лучшем случае останется на 11-м месте в рейтинге WTA, а в худшем упадет на 13-ю позицию. Официальный рейтинг будет обновлен в понедельник, 9 июня, по окончании Ролан Гаррос.

Что будет на самом деле - узнаем уже в ближайшие дни. А пока концентрируемся на матчах и разговорах о последней казахстанской надежде на этом турнире:

Последняя надежда Казахстана сотворит еще одну сенсацию на Ролан Гаррос. Почему в это надо верить?