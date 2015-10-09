Последняя надежда Казахстана сотворит еще одну сенсацию на Ролан Гаррос. Почему в это надо верить?

Александр Бублик (№62) остался последним участником Ролан Гаррос от Казахстана в одиночных разрядах. 27-летний спортсмен уже переписал историю отечественного тенниса, став первым казахстанцем в мужской сетке, кому удалось добраться до третьего раунда французского мэйджора. Но на этом он не остановился, уверенно пройдя и в 1/8 финала.

Сегодня Бублика ждет серьезная проверка на прочность - противостояние с игроком топ-5 - британцем Джеком Дрейпером (№5). Корреспондент Vesti.kz - о том, почему Александу по силам совершить еще один апсет.

Дрейперу никогда не было легко с Бубликом

Бублик уже трижды встречался с 23-летним Дрейпером, и пока промежуточные итоги не в его пользу - 1:2. Впервые они встретились в родном городе Джека - Лондоне, в рамках первого квалификационного раунда турнира Queen's Club в 2019 году. На тот момент казахстанцу было 22 года, а Джеку - всего 17. Юный британец дал бой Бублику, но казахстанец все же оказался сильнее - 6:2, 1:6, 6:3.

Через два года они сыграли там же, но уже в 1/8 финала основной сетки. Быстрое травяное покрытие Лондона и победа "хозяина корта" на двух тай-брейках - 7:6(5), 7:6(0). Бублику даже не помогла невероятная статистика с 21 эйсом за два сета.

Последняя их встреча состоялась в начале 2024 года на соревнованиях в Аделаиде (Австралия) на харде. Это была полуфинальная стадия, и тогда вновь выиграл Дрейпер - 7:6(2), 6:4. Как видим, борьба была достаточно плотной. Во многом Александру помешала его плохая подача - аж сразу девять двойных ошибок.

Стоит отметить, что это будет их первая встреча на грунте, и впервые они сыграют в очном противостоянии, когда Дрейпер находится выше в рейтинге (причем настолько!). Опыт прошлых игр говорит о том, что легко Джеку точно не будет, впрочем, как и Александру.

Перед четвертым и самым громким матчем с Дрейпером Бублик поделился своими мыслями об этом:

"Для меня Джек - это что-то нереальное. В прошлом году он был 40-м в мире, а в этом году - в топ-5. Это сумасшедшее достижение. И он не собирается останавливаться. Так что что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю. Просто выйду на корт, получу удовольствие, покажу все, на что способен. Мы все знаем, на что я способен на корте. А там посмотрим. Джек - отличный спортсмен, отличный человек. Я знаю его с тех пор, как мы играли в квалификации в Куинсе в 2018 году (на самом деле - в 2019-м - Прим. автора). Тогда он был еще пацаном. Потом он обыграл меня в Куинсе и сказал мне: "Я, наконец, тебя победил". Я ему тогда ответил: "Давай поговорим, когда ты войдешь в топ-50", потому что тогда он был где-то 300-м в мире и бил все подряд. А теперь он в топ-10. Так что мне нужна смелость, чтобы выйти и играть" - цитирует Бублика пресс-служба ФТК.

Это первый "зачетный" Ролан Гаррос для Дрейпера

Об этом тоже нужно говорить. Мало кто знал, что до этого года Дрейпер не выиграл ни одного матча в основной сетке одиночного разряда Ролан Гаррос. В 2023 году он впервые выступал на этих соревнованиях, но был вынужден сняться при счете 4:6, 0:1 в матче первого круга с Томасом Мартином Этчеверри, который в итоге неожиданно дошел до четвертьфинала.

А в прошлом году Джек провел пятисетовый матч с Йеспером де Йонгом из Нидерландов. Он сравнял счет с 0:2 по сетам, но на решающую партию британца не хватило - 5:7, 4:6, 7:6(3), 6:3, 3:6.

Alcaraz ya tiene rival en segunda ronda 💪



El neerlandés Jesper de Jong bate en cuatro horas a Draper y se verá las caras con el murciano#RolandGarros pic.twitter.com/wkAH6WDOSz — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2024

И только в этом году Джек, уже будучи игроком топ-5, добыл первую (а затем и вторую с третьей) победу на Ролан Гаррос. Его общий рекорд на этих кортах - 3-2.

Как вы знаете, для Бублика Ролан Гаррос никогда не считался удачным турниром, как и грунтовое покрытие в целом. В течение шести лет казахстанец ни разу не проходил дальше второго раунда, но в этом году его прорвало, а ключевым моментом стал камбэк в противостоянии с Алексом Де Минауром (№9) во втором круге.

Дрейпер устал больше Бублика на пути к их матчу?

Бублик и Дрейпер подошли к очному матчу при одинаковом соотношении выигранных и проигранных сетов на Ролан Гаррос-2025. Оба выиграли по девять партий в трех матчах, а проиграли по две. Но если Бублик потерял оба сета в игре с Де Минауром (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), а в остальных матчах сыграл без потерь (6:2, 6:4, 6:4 - с Джеймсом Даквортом (№92), 7:5, 6:1, 6:2 - с Энрике Рошей (№200), то у Джека было два проблемных матча.

В первом круге он потерял сет в игре с Маттией Беллуччи (№68) - 3:6, 6:1, 6:4, 6:2, а во втором испытал опреленные сложности с местным любимцем и ветераном Гаэлем Монфисом (№42) - 6:3, 4:6, 6:3, 7:5.

Лишь с перспективным Жоао Фонсекой (№65) в третьем круге он справился без приключений - 6:2, 6:4, 6:2. В целом, за три круга, Бублик провел в игре шесть часов и 28 минут, а Дрейпер - семь часов и 37 минут. Разница в час с лишним точно не на пользу Джеку. Но тот факт, что в третьем круге оба выиграли в трех сетах, несколько уравнивает их текущее положение, ведь у них было одинаковое количество времени на восстановление.

Средний рейтинг соперников Джека на этом Ролан Гаррос - 58-е место, а у Бублика - 100-я позиция. Но не будем забывать, что Александр выбил из борьбы девятого сеяного Де Минаура, а британец с игроками из топ-40 еще не встречался (правда, Бублик таковым тоже не считается).

Где и когда смотреть матч Бублик - Дрейпер?

В общем, упорные противостояния в прошлом, где Бублик никогда не позволял обыгрывать себя с большим запасом, плюс тот факт, что они еще не играли на грунте и в формате из пяти сетов - это все дает надежду на победу Александра.

Кроме того, все еще не верится, что Дрейпер может достичь чего-то большого на первом Ролан Гаррос, где ему удалось пройти дальше первого круга. А потерянные сеты в играх с Беллуччи и Монфисом сигнализируют о том, что в игре британца бывают сбои, которыми Бублику нужно воспользоваться.

В первую очередь сам Бублик должен сыграть с минимальным количеством ошибок, не давать себе психологически надломиться и быть максимально сконцентрированным на протяжении всей встречи.

Игра пройдет четвертым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Они выйдут на корт ориентировочно в 19:00, после окончания матча между американками Мэдисон Киз (№8) и Хэйли Баптист (№70).

В прямом эфире матч Бублик - Дрейпер можно будет посмотреть здесь.